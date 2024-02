Tra i protagonisti di Torino-Lazio non possono che esserci Zapata e Immobile: i tre punti passano soprattutto dai loro piedi

Prende il via il filotto di partite che diranno quali sono le reali ambizioni del Torino. Nelle prossime quattro giornate, infatti, i granata affronteranno Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli: tutte dirette concorrenti per l’Europa che in questo momento si trovano tra il 6° e il 9° posto. Si parte con la sfida alla squadra di Maurizio Sarri, reduce da una brutta sconfitta interna contro il Bologna ma che vuole subito ripartire. E per farlo, oltre alle giocate di Luis Alberto, avrà bisogno soprattutto dei gol di Ciro Immobile. L’attaccante – ex della sfida – è l’indiziato numero uno a essere protagonista della sfida, e se la vedrà con Duvan Zapata nel duello a distanza tra veri numeri 9.

Passato contro presente

Quella tra il capitano della Lazio e il colombiano rappresenta una vera e propria sfida interna tra gli ambienti granata, una sorta di passato contro presente. L’attaccante biancoceleste, che ha avuto il suo exploit proprio sotto la Mole, ha realizzato 28 reti e 7 assist nelle 48 partite giocate in maglia Toro. L’ex Atalanta invece è a quota 7, e la speranza è che possa aumentare il più possibile il proprio bottino.

Non solo gol

Due attaccanti tanto simili, quanto diversi. Immobile e Zapata sono due centravanti appartenenti a due “scuole” differenti. Duvan è più fisico e molto rapido, capace di crearsi anche da solo le situazioni da gol e in grado anche di aiutare spesso la difesa nelle situazioni di non possesso; l’italiano, invece, è una punta più di manovra, oltre che un rapace d’area di rigore, che ha bisogno del supporto delle ali e, soprattutto, delle imbucate dei centrocampisti. La sostanza però non cambia: il loro lavoro consiste nel fare gol, e anche domani, nella sfida dell’Olimpico Grande Torino, proveranno a lasciare il segno.