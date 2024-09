Dopo la rete segnata a Venezia Saul Coco dovrà limitare Nikola Krstovic, uno dei giocatori più pericolosi del Lecce

Cala ufficialmente il sipario sulla sosta nazionali e la Serie A è pronta a riprendere il proprio cammino. Il Toro sarà di scena contro il Lecce nel pomeriggio di domenica 15 settembre, per dare continuità ai grandi risultati ottenuti finora dagli uomini di Paolo Vanoli. Uno dei duelli più interessanti del match sarà sicuramente quello tra Saul Coco e Nikola Krstovic. Il nuovo difensore granata avrà il compito di limitare l’attaccante giallorosso, punta di diamante del reparto offensivo a disposizione di Luca Gotti.

Torino Lecce, sarà Coco contro Krstovic

L’inizio di stagione di Saul Coco è stato ad altissimo livello. Il difensore, prelevato in estate dal Las Palmas, non sembra aver risentito affatto dell’ambientamento in un campionato complicato come quello italiano, anzi. Alla sua terza presenza in Serie A l’equatoguineano è andato a segno sbloccando una gara bloccata sullo 0-0 e regalando tre punti fondamentali al Torino. Coco sembra già un veterano e le sue prestazioni, almeno per il momento, non stanno facendo rimpiangere la partenza di Alessandro Buongiorno. Dall’altra parte ci sarà Nikola Krstovic, che è andato a segno nell’ultima gara disputata contro il Cagliari. È stato suo il gol vittoria che ha permesso al Lecce di vincere la gara. Ora che il montenegrino si è sbloccato in questa nuova stagione arriverà al Grande Torino motivato, con l’obiettivo di segnare ancora. Ecco perché servirà una grande prova di Saul Coco, che dovrà impegnarsi al massimo per limitarlo.