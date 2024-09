Il tecnico ha dimostrato di sapersi adattare alle caratteristiche dei suoi giocatori e lui stesso non esclude un cambio modulo

Torino-Lecce sarà la prima sfida di campionato che Paolo Vanoli ha preparato e potrà disputare senza l’assillo della sessione di calciomercato in via di definizione. “Il mercato dà fastidio perché a volte può destabilizzare e allontanare dal focus, che è la gara”, ha affermato infatti lo stesso tecnico granata nella conferenza stampa della vigilia della gara con i salentini, approfittando anche per ribadire un approccio nell’affrontare gli ostacoli che, come già più volte asserito, non prevede alibi. E si vede, soprattutto se si prende in esame il reparto difensivo che Vanoli ha avuto a disposizione nelle prime uscite stagionali, che non hanno comunque inficiato su un percorso fin qui vicino all’impeccabile, come dimostra la vetta della classifica.

Vanoli studia le new entry

Senza Buongiorno, Rodriguez, Djidji e Lovato, per un lungo periodo Vanoli ha potuto fare affidamento su un solo nuovo arrivato, ossia Saul Coco. Nel frattempo, il mister ha preso in prestito le intuizioni di Juric, adattando Vojvoda e Tameze a terzi di destra, con il solo Masina a svolgere lo stesso ruolo sul versante opposto. Prima della sfida contro il Venezia, il Toro ha poi annunciato l’acquisto sia di Walukiewicz che di Maripán, i quali si stanno gradualmente integrando in un gruppo di lavoro già ben collaudato, con Vanoli che sta imparando a conoscerli. “Walu è un braccetto di destra” e permetterà dunque a Vojvoda, probabilmente, di avanzare al suo ruolo naturale, aggiungendosi alla competizione per il ruolo di quinto a destra.

Maripán vice Masina?

Il mercato del Toro, però, non ha ancora colmato la falla del terzo a sinistra, con Masina che dovrà fare gli straordinari. Qui potrebbe entrare in gioco ‘El Toqui’: “Diciamo che a sinistra possono giocare anche altri, anche se non sono mancini…”, ha replicato Vanoli a chi gli chiedeva se Maripán potesse essere l’alternativa all’italo-marocchino. Giorni di studio per il cileno, che dovrà adattarsi, secondo il mister, a un contesto tattico per lui inusuale, poiché è vero che può ricoprire più ruoli, ma “conosce meno la difesa a tre” e non è il solo. Avete presente quel Saul Coco, oggi dominante come centrale del terzetto a difesa di Milinkovic-Savic? Prima di venire a Torino, aveva giocato soltanto in una difesa a quattro.

Vanoli: “Non è detto che non si possa passare a 4”

Come il nativo di Lanzarote, persino Schuurs, all’arrivo sotto la Mole, si è dovuto adattare, dopo essersi destreggiato nell’impostazione a quattro dell’Ajax: c’è quindi la possibilità di apprendere, anche a 30 anni, con alle spalle una buona esperienza internazionale. Ma Vanoli non ha i connotati dell’integralista e lo ha dimostrato a Venezia, dove ha spaziato tra la difesa a tre e quella a quattro e poi festeggiato una promozione. Dunque, “non è detto che non si possa anche passare a 4, perché questi difensori hanno sempre giocato a quattro. Il calcio è in evoluzione, la mia squadra mi dirà col tempo dove ci saranno questi miglioramenti.”