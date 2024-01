I granata, in compagnia della capolista Inter, sono gli unici a non aver mai subito gol nel primo quarto d’ora

Il Torino esce con un pareggio a reti bianche dalla gara del Marassi, disputata contro il Genoa di Alberto Gilardino. Per i granata un’altra buona prova dopo la grande vittoria sul Napoli e le gare contro Atalanta ed Empoli. L’unico passo falso contro la Fiorentina, contro cui gli uomini di Juric hanno trovato la sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi. A fare la differenza, oltre alla fase offensiva, è stata la difesa. Da un Milinkovic-Savic rinato e autore di parate super fino alla solidità di un reparto che è tornato a poter contare su Koffi Djidji. Ora il Toro sembra aver cambiato marcia ed è in piena corsa per un posto in Europa, che dista solo 5 punti.

Il segreto del Toro sta nell’approccio

Da inizio stagione c’è un dato che salta all’occhio sul rendimento del Toro: i granata, in compagnia dell’Inter capolista, non hanno mai subito gol nei primi 15′ minuti di gioco. Una statistica che testimonia come gli uomini di Juric riescano a entrare in campo con il giusto piglio, almeno per quanto riguarda la fase difensiva. Ma non solo: i granata hanno subito gol nel primo tempo in sole 2 partite su 20. Insomma, a fare la differenza quando arrivano i risultati è sempre la prima frazione di gioco. Il tutto ha portato i granata al momento d’oro che stanno vivendo. Un momento durante il quale il Torino ha subito solo 2 reti nelle ultime 7 gare del campionato. Gli uomini di Juric sono riusciti alla grande a superare le difficoltà di inizio stagione, quando la rosa era stata martoriata dagli infortuni. Ora Buongiorno e compagni sembrano aver trovato la quadra e battere il Torino è diventata una missione difficile da compiere.