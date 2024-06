5 mesi da incognita per Brandon Soppy prima di lasciare Torino: arrivato con grosse aspettative, il francese ha giocato solo 5 partite

Una stagione da dimenticare per Brandon Soppy, che sia al Torino o con lo Schalke 04. L’esterno, prelevato in prestito dall’Atalanta, è arrivato in estate con grosse aspettative. A inizio stagione il classe 2002 rischiava addirittura di partire titolare a discapito di Bellanova, ma poi qualcosa evidentemente non è andata. Dopo aver fatto molto bene a Udinese, i nerazzurri di Gasp lo avevano acquistato per farlo crescere sulle orme di Hateboer e Zappacosta, ma il francese si è rivelato un flop. Ha provato allora il Torino a dargli una mano, ma non c’è stato modo di riprendere il talento del giocatore.

5 mesi di punti interrogativi

Arrivato intorno a settembre, Soppy ha giocato solamente 5 partite con la maglia granata, di cui due da titolare. Buoni spunti offensivi ma poche capacità in fase di non possesso, che hanno portato Juric a farlo accomodare in panchina con l’obiettivo di farlo migliorare in allenamento. L’allenatore non è però riuscito nell’impresa, soprattutto a causa dei tanti problemi fisici. Basti pensare che da settembre a gennaio il francese si è fermato 3 volte, saltando un totale di 9 partite su 23. Ovviamente nelle poche partite in cui è stato schierato l’ex Atalanta non è riuscito a incidere, e anche per questo la dirigenza ha poi deciso di interrompere il prestito per permettere al giocatore di partire in direzione Germania, dove lo ha aspettato lo Schalke 04. E neanche con i tedeschi, in seconda divisione, Soppy è riuscito a trovare spazio. Storia di un giocatore forse non compreso a Torino, e più in generale da quando ha lasciato l’Udinese. Avrebbe potuto fare molto di più, ma non ne è stato in grado.

PRESENZE: 5

GOL: 0

VOTO: 4