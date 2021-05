La sfida tra il Torino e il Parma è in programma per lunedì 3 maggio alle 20.45 al Grande Torino: ecco come seguirla in TV e in streaming

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Toro è in cerca di riscatto e proverà a trovarlo giò contro il Parma di D’Aversa, reduce dalla sconfitta sfortunata contro il Crotone per 4-3. Il match, in programma alle 20.45 di lunedì 3 maggio, si giocherà al Grande Torino. La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che la renderà visibile su Sky Sport (canale 251). La partita sarà inoltre trasmessa tramite SkyGo e Now TV per quanto riguarda il servizio streaming.