Torino, le partite in casa al Filadelfia: l’idea fa sognare i tifosi, ma è possibile?

Se il campionato dovesse riprendere, la squadra di Longo dovrà giocare tra le mura amiche altre 7 partite: molti sperano che possa disputarle al Filadelfia

Per qualunque tifoso del Toro il Filadelfia è sinonimo di casa. E’ anche per questo che quei cancelli sempre chiusi negli scorsi mesi, per una scelta societaria, hanno fatto tanto discutere e arrabbiare. Ed è sempre per questo che l’idea nata negli scorsi giorni di far disputare, nel caso in cui il campionato dovesse ripartire, le restanti sette partite casalinghe proprio nello stadio che fu (anche) del Grande Torino fa ora sognare. Ma è davvero possibile che ciò avvenga?

Torino al Filadelfia: i problemi da risolvere

L’idea è stata lanciata da Domenico Beccaria (consigliere della Fondazione Filadelfia e presidente del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata) ed è stata ripresa da Tuttosport: è certamente suggestiva e affascinante, ma allo stesso tempo non è di facile realizzazione. Vero che se il campionato dovesse riprendere, le partite saranno probabilmente a porte chiuse, quindi potrebbe essere superato l’ostacolo della capienza ridotta dell’impianto (4.000 posti, sono 16.000 quelli minimi per uno stadio di serie A), ma ci sarebbero un’altra serie di problemi da risolvere, a partire da quelli all’impianto di illuminazione fino ad arrivare a quelli per l’impianto della goal-line technology.

Serve una deroga della Lega serie A

Il Torino a inizio stagione ha poi indicato l’Olimpico Grande Torino come impianto per le partite casalinghe, ottenere l’ok della Lega serie A per disputare le ultime sette partite interne al Filadelfia non sarà semplice, considerato che l’Olimpico Grande Torino è perfettamente a norma, agibile e non ci sarebbero altre ragioni, se non quelle sentimentali, per non giocare lì le gare mancanti. Rivedere, anche se solamente dalla TV, il Toro disputare un match di serie A al Filadelfia sarebbe un sogno. Anche se difficilmente è realizzabile, nessuno vieta di continuare a sognare.