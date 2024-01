Concluso il girone d’andata con 27 punti, il Torino ha stabilito il secondo miglior risultato dopo la stagione 2016/2017

Una super prestazione corale nell’ultimo turno del girone d’andata ha permesso al Torino di Ivan Juric di battere il Napoli campione d’Italia in carica. Un 3-0 netto, che ha riportato l’entusiasmo al Filadelfia e che non può che essere di buon auspicio in vista della seconda metà di campionato. Con la vittoria contro gli azzurri, Sanabria e compagni si sono portati a quota 27 punti in classifica, eguagliando il secondo miglior risultato dalla stagione 2016/2017. In quel caso, con Sinisa Mihajlovic in panchina, i granata arrivarono a quota 29, “girando” all’8° posto.

Torino, record punti nel girone d’andata

Se questo è il miglior risultato fin ora con Juric, che al massimo si era spinto a 26 (2022/2023), in altre due occasioni nel recente passato il Toro aveva concluso la prima parte di stagione a 27 punti. È successo in due stagioni consecutive – 2018/2019 e 2019/2020 – e casualità, con Walter Mazzarri in panchina. Lo stesso Mazzarri che, perdendo domenica, ha permesso a Juric di raggiungere il proprio record personale. Tanto tempo è cambiato da quelle stagioni, e gli unici fili di collegamento sono rappresentati dai tre giocatori rimasti in rosa: Gemello, Buongiorno e Djidji.

Il bilancio

Il girone d’andata del Torino, quindi, si chiude con 27 punti, con una proiezione di 54 e in modo molto bilanciato. Fin qui, infatti, i granata hanno ottenuto 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, arricchite da 18 gol fatti e altrettanti subiti. In casa il rendimento è dei migliori, mentre in trasferta la squadra tende spesso a stentare, perdendo molti punti. Se da un lato la difesa è uno dei punti di forza, con i suoi 9 clean sheet, dall’altro sono considerati troppo pochi i gol degli attaccanti, su cui bisogna ancora lavorare. C’è, però, tutto il girone di ritorno per sistemare le cose.