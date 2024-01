Ottima prestazione da parte di Nikola Vlasic nella sfida vinta per 3-0 contro il Napoli, arricchita da un gol

Una vera e propria masterclass, quella con cui il Torino ha battuto il Napoli campione d’Italia in carica davanti ai propri tifosi. Sanabria, Vlasic e Buongiorno: 3 volti chiave granata che hanno deciso la partita con delle reti. Un grosso passo in avanti in classifica fatto da Juric e dai suoi, che adesso si trovano a -3 dalla zona Europa. Per la prima volta le prestazioni di tutti i giocatori in campo sono state positive, ma come in ogni caso c’è stato qualcuno che si è esaltato. Tra questi, oltre a Djidji o a Ricci e Ilic, anche Nikola Vlasic. Ancora una volta, con il nuovo sistema di gioco, il croato ha regalato parecchie soddisfazioni ai tifosi e al suo allenatore, nonché connazionale. L’ex West Ham in questo momento sembra essere l’unico all’interno della rosa capace di svolgere il ruolo da trequartista come richiesto dal tecnico, e di essere quindi un vero e proprio collante tra centrocampo e attacco.

Prestazione positiva

Alle solite occasioni create nella trequarti avversaria, questa volta il numero 16 ha aggiunto anche una rete – la seconda stagionale tra campionato e coppa. Un bel destro da fuori area che, per risultato e tempistica (subito dopo il rosso a Mazzocchi) ha avuto una valenza molto elevata, spezzando di fatto le gambe ai giocatori azzurri. Vlasic, ancora una volta, ha dimostrato che quando è in giornata è un giocatore di un’altra categoria. Nonostante questo, però, sono poche le volte in cui riesce a essere decisivo, alternando a grandissime prestazioni altre in cui scompare totalmente dal campo. La missione di Juric, a questo punto, è quella di renderlo un giocatore molto più continuo, in grado di regalare punti su punti al Toro.