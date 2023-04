Il Torino non riesce a conquistare i tre punti al Mapei Stadium, ma Radonjic non molla: i granata credono ancora all’Europa

Nemanja Radonjic non ha vissuto sicuramente un periodo facile con la maglia del Toro. Nel Derby della Mole contro la Juventus ha toccato il punto più buio della sua avventura in granata e sembrava poter finire ai margini della rosa. Poi gli episodi sono girati a suo favore: gli infortuni di Vlasic e Miranchuk gli hanno dato una seconda chance. Juric lo ha schierato sempre titolare nelle ultime uscite e il serbo lo sta decisamente ripagando. La sua è sembrata una vera e propria trasformazione da quando l’allenatore lo ha definito un non giocatore. Anche contro il Sassuolo è stato uno dei più pericolosi ed è stato protagonista di grandi giocate. L’aspetto mentale, in questi casi, gioca sicuramente un ruolo importante: Radonjic ha dimostrato di non voler mollare e di continuare a credere in sé stesso. E proprio grazie alla sua mentalità, l’ex Marsiglia ha voluto caricare l’ambiente in vista dei prossimi impegni.

Il messaggio di Radonjic

Dopo la gara del Mapei, il centrocampista granata ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi: “Non siamo riusciti a prendere tre punti, ma dobbiamo crederci ancora”. Il serbo si riferisce chiaramente alla speranza di conquistare un posto in Europa. L’obbiettivo non è di certo facile, ma neanche impossibile. I punti di distanza dal settimo posto sono 10, con altrettante giornate al termine del campionato. Radonjic, come tutta la squadra, ci crede. Il calendario, però, non sarà dei più semplici: il Toro dovrà affrontare Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Inter. Serviranno grandissime prestazioni e partite praticamente perfette per continuare a inseguire il sogno europeo.