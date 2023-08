Ivan Ilic ha giocato un’ottima gara nell’amichevole contro il Reims: non aveva convinto nelle prime uscite estive

Nonostante la sconfitta in amichevole in casa del Reims il Torino può trarre degli aspetti positivi dall’ultima uscita precampionato. Oltre al capocannoniere Schuurs, Juric può infatti contare su un ritrovato Ilic. L’ex Verona non aveva convinto nelle precedenti gare disputate dai granata ed era sembrato nettamente in ritardo di condizione rispetto ai suoi compagni. Contro il Reims, però, Ilic ha decisamente alzato il suo livello ed è stato uno dei migliori in campo.

I progressi del serbo

Il serbo ha mostrato grande attitudine sia nella fase difensiva che in quella offensiva ed è stato protagonista di una grande giocata nel primo tempo, poi vanificata da un tiro debole di Pellegri. Il centrocampista sembra quindi aver ritrovato la forma ideale in vista del debutto ufficiale stagionale previsto per il 14 agosto contro la Feralpisalò. Un punto fermo della mediana di Juric, in una fase del mercato in cui Ricci è chiacchieratissimo: dopo l’investimento che il Torino ha fatto lo scorso gennaio, ora è atteso il suo cambio di passo.