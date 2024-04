Samuele Ricci tornerà ad affrontare l’Empoli, squadra in cui è cresciuto calcisticamente prima di passare al Torino

Samuele Ricci torna a Empoli, questa volta da avversario. Il centrocampista granata lasciò gli azzurri nelle ultime ore di uno scoppiettante mercato di gennaio, sposando il progetto del Toro in prestito con diritto di riscatto. Un grande colpo del direttore tecnico Davide Vagnati, che lo prelevò dall’Empoli quando era ancora un ragazzino. “Dopo quasi 12 anni oggi prendo tutta la mia roba dallo spogliatoio dell’Empoli e saluto tutti coloro che sono stati la mia seconda famiglia. Ogni piccolo e grande sogno qui l’ho realizzato, giocare con la mia squadra e raggiungere con lei la serie A sono stati momenti indimenticabili e sempre con questa maglia la mia prima convocazione in nazionale A. Qui ho realizzato la prima volta di tutto; quello che sono lo devo, oltre che a me stesso, a questa società che mi ha formato, accolto, supportato e ha creduto sempre in me dandomi fiducia nei momenti positivi e negativi”, scrisse il giocatore prima di lasciare la città. Un addio doloroso, che però gli ha permesso di maturare e di crescere con i colori granata.

Contro l’Empoli il primo gol con la maglia granata

E proprio contro l’Empoli, che lo ha accompagnato nel percorso di crescita e con cui ha vissuto gran parte delle emozioni sul terreno di gioco, Ricci ha segnato il primo gol con la maglia del Torino. Era il 28 gennaio 2023 quando il centrocampista diede inizio alla rimonta dei suoi al Castellani, firmando la rete del momentaneo 2-1. Un gol che fece da antipasto a quello di Sanabria, che nei minuti finali riacciuffò l’Empoli in un match che si concluse per 2-2. Ora Ricci si appresta a tornare in toscana in un momento particolare della stagione, in cui gli uomini di Juric stanno lottando per inseguire la qualificazione all’Europa. “A Empoli bisogna portare concentrazione e carattere. Bisogna giocare per l’ambiente che ci crede come noi e dare qualcosa in più”, ha detto il calciatore al termine della gara contro il Monza. Consapevole che quella del Castellani sarà una gara da non sottovalutare, contro una squadra in lotta per la salvezza.