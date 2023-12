Samuele Ricci ha recuperato dall’infortunio rimediato contro il Sassuolo e potrebbe essere convocato contro l’Atalanta: Juric riflette

Samuele Ricci punta a una convocazione contro l’Atalanta. Il centrocampista granata è fuori dalla gara dello scorso 6 novembre contro il Sassuolo, in cui era stato sostituito da Vlasic nei primi minuti di gioco. L’ex Empoli si era poi sottoposto agli esami strumentali del caso, che avevano evidenziato una lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra. Il classe 2001 è stato così costretto a saltare le gare contro Monza e Bologna, in cui il Torino ha fatto più fatica. Ma a pochi giorni dal posticipo contro gli uomini di Gasperini arrivano segnali incoraggianti per il numero 28, che dovrebbe tornare a disposizione di Juric.

Come sta Ricci

L’infortunio che lo ha costretto a stare fuori per poco meno di un mese sembra essere finalmente alle spalle. Samuele Ricci può dunque dirsi recuperato e nelle ultime ore è anche tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra. Aumentano notevolmente le possibilità di rivederlo tra i convocati per la gara contro l’Atalanta, ma Juric non vuole prendersi nessun rischio. Per questo il tecnico croato starebbe attentamente riflettendo su un suo impiego, che sia dall’inizio o a partita in corso. Non è comunque escluso che possa verificarsi una staffetta con i suoi compagni di reparto. In caso l’ex Empoli non parta dall’inizio resterebbero vive le speranze di poterlo rivedere in campo nella ripresa, soprattutto se il risultato dovesse richiederne l’impiego.

Cautela per il centrocampista

Quel che è certo è che Ricci tornerà nuovamente a disposizione dell’allenatore. Juric deciderà anche in base all’andamento dei prossimi allenamenti, ma senza forzare in alcun modo la mano per prevenire eventuali e spiacevoli ricadute. Il Toro è già tormentato dagli infortuni che hanno colpito i difensori e lo staff medico, in quest’ottica, ha intenzione di agire con tutte le precauzioni possibili.