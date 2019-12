Toro mai rimontato da 0-3 a 3-3 nella storia: al Bentegodi è stata la prima volta - Toro.it

Ricordiamo la rimonta del derby del 2001, da 0-3 per la Juve al 3-3, o quella sul Parma: ma a parti invertite al Torino non era mai accaduto

Un pareggio dal sapore decisamente amaro per il Torino, che credeva di aver chiuso la partita contro l’Hellas Verona, ma si è invece fatto rimontare ingenuamente di ben 3 gol, passando da un 3-0 ad un 3-3. Due punti lasciati per strada nell’ultimo quarto d’ora, con il primo gol dei gialloblu arrivato al 69′ e l’ultimo all’84’. I cambi di Juric si sono rivelati la chiave per ribaltare le sorti ed hanno portato via ai granata, tutte le certezze raccolte sino a quel momento. Tanti rimpianti sul risultato finale, che conferma un Toro ancora da perfezionare sotto molti aspetti. Non era mai successo un caso simile nella storia del club granata, con 3 gol di svantaggio recuperati in un quarto d’ora dagli avversari. Il Toro si è infatti piuttosto distinto per aver dato vita a rimonte impossibili.

2001-2002, il famoso derby in rimonta della buca di Maspero

Tra i più noti casi di recupero da parte del Toro, non può di certo mancare il famoso derby della rimonta. E’ il 14 ottobre 2001 ed il grande giorno è finalmente arrivato: il Torino di Camolese, allenato da Romero, sfida la Juventus di Lippi al Delle Alpi, in una di quelle partite che resteranno impresse nella storia del club granata. A fine primo tempo, il Toro si ritrova sotto di ben tre gol, con le due reti di Del Piero e quella di Turdor che beffano Bucci e sembrano preludio di un dilagamento bianconero.

Dopo l’intervallo cambia però qualcosa: con l’ingresso in campo di Ferrante si accende il tremendismo granata, che scatena Lucarelli. Arriva poi un rigore procurato da Asta, con Thuram che lo abbatte in area: Buffon rimane inerme davanti al tiro di Ferrante dal dischetto. Infine, ci pensa Maspero da neoentrato a pareggiare i conti e ad impedire poi il vantaggio bianconero nel finale, con la famosa buca che salva il risultato.

Toro, nella stagione 2007-2008 il 4-4 contro il Parma

C’è però un altro caso noto nella storia recente granata: si tratta di un 4-4 raccolto dal Toro contro il Parma nella stagione 2007-2008. E’ il 23 febbraio 2008 ed i granata devono affrontare i gialloblù al Comunale. Il Toro parte subito in vantaggio grazie alla rete di Stellone, che apre il match. Non c’è tempo di festeggiare però perchè il Parma ribalta in poco tempo la situazione: Gasbarroni firma infatti una doppietta, con Morrone e Budan che sembrano chiudere i conti, portando il risultato sul 4-1. A fine primo tempo Natali accorcia però le distanze e le speranze granata si riaccendono.

La seconda frazione di gioco riparte con i gialloblù incattiviti: Mariga va vicino al 5-2, ma colpisce il palo. Il Toro corre ai ripari con l’inserimento di Recoba, che si rivela la mossa vincente: arriva infatti subito il 3-4 di Stellone, su assist del Chino. Il pari diventa una possibilità concreta ed i granata, che ci credono, lo fanno diventare realtà. Di Michele realizza infatti il 4-4 con uno splendido pallonetto, pareggiando i conti e chiudendo così la partita.