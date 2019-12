Iago Falque continuerà la riabilitazione in Spagna per tornare in campo il più presto possibile. Il rientro è previsto per il 2020

Il rientro di Iago Falque sembrava imminente, ma l’infortunio si è dimostrato più grave del previsto. Lo spagnolo, che doveva essere in panchina già con la Fiorentina, è rimasto invece ancora una volta ai box. Il Torino, assieme al giocatore, ha scelto quindi di fargli proseguire le terapie in Spagna, per riaverlo il più presto possibile. Con una sola partita prima di chiudere il 2019, il rientro in campo è previsto per l’anno nuovo, il 2020, in modo da recuperarlo del tutto ed evitare ricadute. Lo staff medico granata ha continuato a monitorare i progressi ottenuti ma questi non sono stati insufficienti a definirlo pronto. Notizia non molto positiva per Mazzarri quindi, che sperava di poter contare su Falque prima della nuova data stabilità.

Si spera in un 2020 più fortunato per Falque

Resta una stagione poco fortunata per Iago Falque, che ha ottenuto solamente 4 presenze, con 3 match in panchina. Si spera che il 2020 possa essere più fruttuoso e meno intervallato da infortuni, che sono costati cari allo spagnolo. La lista degli assenti rimane perciò la medesima, con anche Lyanco out da tempo, assieme a Edera e Bonifazi, che rischiano di non trovare spazio.