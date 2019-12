Toro, finalmente il gol di un centrocampista: Rincon interrompe il digiuno

Rincon è il primo centrocampista centrale ad aver segnato quest’anno tra i giocatori del Toro. L’ultimo è stato Lukic l’anno scorso contro la Lazio

Nonostante il risultato poco positivo del Torino contro la Spal, c’è comunque una nota lieta: si tratta di Tomas Rincon. Il centrocampista granata ha segnato il gol del vantaggio al 4′ minuto, il primo da parte di un mediano in questa stagione del Toro. Nessuno dei compagni che giocano nel suo stesso ruolo (Baselli, Lukic, Meité), era infatti riuscito a centrare lo specchio avversario fin qui. El General ha potuto quindi interrompere questo periodo di magra che si protraeva dall’ultima di campionato della scorsa stagione.

Rincon, giocatore chiave contro la Spal con il suo gol

Un’ottima prestazione per Rincon contro la Spal, che lo ha reso sicuramente tra i migliori. Restato in campo per tutta la durata del match, è stato eletto come giocatore chiave della sfida (lo dicono le statistiche di giornata), dove ha sfruttato l’unica occasione da gol creatasi, per siglare il momentaneo 1-0. Ha in realtà cercato più volte la rete, ma riuscendo a beffare Berisha in una sola occasione. Per quanto riguarda le statistiche della partita, ha giocato 54 palloni contro i 42 di Petagna, il più incisivo per gli estensi. E’ inotre riuscito a realizzare 35 passaggi con la precisione dell’81%, recuperando 15 palloni. Ottimi numeri per lui, che ci ha messo un po’ a carburare, ma che finalmete sembra essere tornato ai suoi livelli.

L’ultimo gol di un mediano è di Lukic contro la Lazio nella scorsa stagione

Leader del centrocampo granata e dotato di grande grinta e fisicità, Rincon ha riportato il ruolo di mediano a segno. L’ultimo a riuscirci era stato Sasa Lukic, nella sfida contro la Lazio che aveva chiuso la scorsa stagione. I granata avevano strappato un 3-1 ai biancocelesti grazie alle reti di Iago Falque, del serbo e di De Silvestri, portando a casa 3 punti e finendo in bellezza. Gli sforzi del general non sono stati invece sufficienti a trascinare il Toro verso la vittoria: vanificati dall’inferiorità numerica e dalle scelte sbagliate, hanno permesso alla Spal di recuperare lo svantaggio capovolgendo il risultato finale.