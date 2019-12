Ujkani scavalca Rosati nelle gerarchie: adesso è lui il vice di Sirigu

Con Sirigu acciaccato, a scaldarsi contro la SPAL è stato Ujkani. E’ lui, al momento, il secondo portiere del Torino con Rosati che retrocede a terzo

Torino-Spal: poco prima dell’inizio della partita Sirigu esce dalla sua area e si avvicina allo staff medico visibilmente dolorante. In un primo momento sembrava per un problema al polso, poi si è saputo essere un problema col dito medio della mano destra. Un brutto colpo che preoccupa staff medico e tifosi granata, ma nulla di grave: il 39 ce la farà, dopo qualche minuto di grande apprensione, e sarà il titolare della sfida con il dito steccato (anche se a posteriori avrebbe preferito evitare di essere trafitto con 2 gol dai ferraresi). Nel mentre si valutavano le condizioni di Sirigu ha iniziato a scaldarsi Samir Ujkani, il portiere che all’inizio della stagione era il terzo alle spalle di Antonio Rosati e che invece in questo momento pare aver scalato le gerarchie di Mazzarri ponendosi subito alle spalle dell’ex Psg scavalcando Rosati, almeno per quei pochi minuti di riscaldamento.

Ujkani-Rosati, le gerarchie del Torino dopo Sirigu

Il portiere kosovaro è arrivato sotto la Mole appena il 2 settembre scorso. Giusto il tempo di conoscere i nuovi compagni, poi subito in volo con la sua Nazionale, per sfidare Repubblica Ceca e Inghilterra. Occorrerà dunque aspettare ancora qualche settimana dopo l’inizio del campionato per capire quali siano le gerarchie nel reparto dei portieri. A inizio stagione queste vedevano prevalere Rosati in vantaggio su Ujkani, visto anche l’episodio dell’infortunio di Sirigu prima di Torino-Lecce. L’ex Perugia, Antonio Rosati, divenuto fin dal suo arrivo in granata – nel luglio 2018 – una delle colonne dello spogliatoio granata, deve però adesso cedere il passo al nuovo che avanza, Ujkan, che sembra aver convinto Mazzarri a trovargli spazio come secondo del sardo Sirigu.