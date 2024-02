Il pareggio contro la Salernitana fa rallentare il Torino: Napoli, Roma, Bologna e Atalanta allungano sui granata

Un pareggio che non ci voleva. Lo 0-0 domenicale contro la Salernitana fa perdere punti preziosi al Torino nella rincorsa all’Europa, in una giornata in cui i granata avrebbero potuto approfittare delle difficili sfide delle dirette concorrenti. Lo scontro diretto tra Atalanta e Lazio in primis, infatti, avrebbe permesso a Zapata e compagni di recuperare campo su almeno una delle due; il risultato, invece, è stato totalmente diverso.

Punti persi da Atalanta, Bologna e Napoli

Gli unici risultati favorevoli in questa giornata sono stati quelli di Fiorentina e Lazio. La viola, infatti, si è fatta ribaltare negli istanti finali contro il Lecce, perdendo in maniera incredibile. I ragazzi di Sarri, invece, sono stati battuti nettamente dall’Atalanta guidata da un super De Ketelaere. Vittorie importanti quelle di Bologna e Napoli, entrambe arrivate dopo aver sofferto. I rossoblù hanno vinto il derby emiliano contro il Sassuolo dopo esser andati in svantaggio due volte, mentre i campioni in carica sono stati salvati da un gol negli ultimi minuti di Kvaratskhelia.

Classifica poco più lunga ora

Se fino alla scorsa settimana si parlava di 6 squadre in 3 punti, con l’Atalanta esclusa, adesso la situazione è cambiata di poco. I bergamaschi hanno infatti allungato, e lo stesso ha fatto la Roma che si è sbarazzata del Cagliari con un netto 4-0. Per il resto, dal Bologna al Torino ci sono 4 punti. Vincere contro la Salernitana sarebbe stato quindi fondamentale per entrare di forza in mezzo al gruppetto che punta all’Europa League, mentre adesso aumentano i rimpianti. Nonostante ciò, tutto è ancora in bilico, e la sensazione è che si proseguirà così fino alla fine del campionato. Certo è che una vittoria già nel prossimo turno contro il Sassuolo potrebbe risultare importantissima.