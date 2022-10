L’attaccante grana ta ha realizzato l’unico gol del Toro a fine primo tempo, sfiorando poi il secondonel corso del match

Digiuno interrotto dopo 48 giorni per Tonny Sanabria, autore dell’unica rete realizzata dal Torino contro il Napoli. Una delle poche note liete del primo tempo granata, particolarmente sottotono soprattutto nei primi venti minuti. Juric può tornare finalmente a contare sulla sua punta, che sta riacquisendo fiducia, favorita anche dall’assenza di Pellegri. Per riconsacrarsi alla sua corte, il paraguaiano deve trovare continuità, la stessa che è mancata in questo inizio di stagione.

Sanabria, la fiducia di Juric va ripagata

Un gol con il Monza poi poco altro per lui, schierato in tutte le partite da titolare salvo i match contro Lecce e Sassuolo. Un minutaggio alto che testimonia la fiducia che Juric è disposto a concedergli in cambio di qualcosa di più rispetto a quanto visto fin qui. Va infatti ripagata al meglio ma soprattutto al più presto o la situazione rischia di complicarsi. Sanabria ha infatti nelle sue mani le chiavi dell’attacco del Toro e dovrà ripetere quanto visto oggi per guidarlo al meglio. Una rete realizzata sfruttando una delle poche occasioni da gol avute e un secondo sfiorato, lo fanno andare nella giusta direzione.

Toro, Sanabria: “Se il mio colpo di testa fosse entrato…”

Questo è quindi un buon primo tassello da aggiungere al puzzle e da cui ripartire per il numero 9 del Toro: “Peccato a non essere riusciti a fare gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. […] Se il mio colpo di testo fosse entrato sarebbe cambiata la partita, sarebbe cambiata la dinamica della partita. Peccato. Nello spogliatoio all’intervallo non c’era bisogno di dire molto, ci siamo caricati sapendo che non avevamo fatto un buon primo tempo e nel secondo siamo entrati con l’atteggiamento giusto”, questo il suo commento sul match di oggi. Buon segno anche sul fronte offensivo più in generale con un attaccante vero che è tornato al gol, ma l’emergenza punte continua a essere presente.