Il Torino si prepara ad affrontare il Sassuolo a pochi giorni dalla sconfitta nella finale della Viareggio Cup

Tutto pronto per la 26ª giornata del campionato Primavera 1: i granata ospiteranno il Sassuolo per continuare ad inseguire il sogno scudetto, nella gara in programma venerdì 7 aprile alle ore 18:00. Sarà la terza sfida fra i due club, nell’arco di quattro giorni, quella che andrà in scena al Silvio Piola. Gli uomini di Scurto vorranno a tutti i costi riscattare la sconfitta in finale di Viareggio Cup subita dall’Under 18 di Antonino Asta, in cui i neroverdi hanno avuto la meglio grazie alle reti di Corradini e Baldari. A poco era servito il momentaneo pareggio di Capac. I granata, in campionato, non perdono da 5 gare e sono reduci da 2 vittorie e 3 pareggi. L’ultima sconfitta risale al 19 febbraio, in casa dell’Inter. Un percorso che vale, al momento, il secondo posto in classifica per il Toro, a -7 dal Lecce capolista.

Come arriva il Sassuolo

Anche i neroverdi sono in serie positiva, reduci da 3 vittore e 3 pareggi nelle ultime 6 di campionato. Con un’eventuale vittoria, gli emiliani aggancerebbero il Toro a quota 45 punti in classifica. Il Sassuolo si trova attualmente in sesta posizione e l’ultima sconfitta risale al 15 febbraio, giorno del pesante 4-0 subito dall’Hellas Verona. Ai neroverdi servirà una partita perfetta per accorciare ulteriormente la graduatoria e sperare in una qualificazione diretta alle semifinali per il titolo. Da tenere d’occhio il giovane Kevin Bruno, classe 2005, attuale capocannoniere del torneo con 13 gol.