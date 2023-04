Mërgim Vojvoda non sta vivendo la sua miglior stagione con la maglia del Torino: con il ritorno di Lazaro potrebbe finire ai margini

Valentino Lazaro è finalmente tornato a disposizione di Ivan Juric. L’ex giocatore dell’Inter è rimasto lontano dai campi per circa due mesi, dopo aver riportato la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro nella trasferta di Salerno. Juric ha quindi tanti giocatori da poter impiegare sulle fasce, come Singo, Aina, Rodriguez, lo stesso Lazaro e Vojvoda. Quest’ultimo, però, non sta vivendo il suo miglior momento con la maglia del Torino. Lo dimostra il fatto che Juric ha preferito più volte avanzare Rodriguez sulla corsia esterna, il che ha reso il kosovaro una riserva a tutti gli effetti. Con l’infortunio di Lazaro l’ex Standard Liegi sembrava aver trovato una certa continuità, andando anche a segno contro il Monza. Gli episodi di sconforto, però, non sono mancati: contro la Roma, nella gara di andata, Juric lo ha sostituito dopo 30 minuti. Senza il caso Radonjic, nel derby, sarebbe stato un vero e proprio record.

Le ultime gare di Vojvoda

Nelle ultime 4 gare, contro Napoli, Juventus, Bologna e Lecce, Vojvoda ha giocato solamente 112 minuti. Dopo tre panchine consecutive Juric lo ha schierato titolare contro gli uomini di Spalletti, per poi sostituirlo poco dopo l’inizio del secondo tempo. Eppure sotto il punto di vista realizzativo il kosovaro non ha fatto malissimo: sono 4, infatti, gli assist realizzati finora in campionato. Vojvoda, con 10 gare d’anticipo, ha già eguagliato il numero di passaggi vincenti collezionati nella scorsa stagione. I presupposti per convincere Juric ci sono, ma il difensore granata rischia seriamente di avere un minutaggio sempre più scarso.