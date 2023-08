Con il gol che ha portato il Torino in vantaggio sul Reims, Perr Schuurs è diventato il capocannoniere granata del precampionato

È terminata con una sconfitta la gara amichevole tra Reims e Torino, che ha visto gli uomini di Juric uscire battuti per 2-1 dallo Stade Auguste-Delaune. Dopo un primo tempo di studio tra le due squadre è stato Perr Schuurs a sbloccare la gara: l’olandese ha recuperato un pallone sulla trequarti e dal vertice destro dell’area di rigore ha sorpreso il portiere avversario con un tiro sul primo palo. I granata hanno poi subito la reazione dei padroni di casa, che hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Flips e allo scadere di Diakhon. Si conclude dunque il precampionato del Torino, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Schuurs è il capocannoniere dell’estate

Con la rete realizzata contro il Reims, Schuurs è diventato ufficialmente il capocannoniere del Torino nel corso del precampionato. L’ex Ajax aveva segnato anche contro la Feralpisalò, mettendo a segno la prima rete della nuova stagione granata. Eppure il numero 3 non era mai riuscito a segnare in Serie A: l’unico gol con la maglia del Torino lo aveva messo a segno in Coppa Italia, contro il Cittadella lo scorso 18 ottobre. In vista della ripartenza del campionato il classe ’99 ha dunque gettato le basi per fare meglio anche sotto porta, il che lo renderebbe un giocatore ancora più decisivo di quanto lo sia stato fino ad oggi.