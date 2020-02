Torino, allarme rosso: già sette espulsioni, nessuno ha fatto peggio in A

La statistica / Il Torino è la squadra che in Serie A ha collezionato più cartellini rossi: sette, quanto il Genoa. E nell’era Cairo sono numeri (quasi) da record

L’ultimo in ordine di tempo è stato Armando Izzo: espulsione diretta per fallo da ultimo uomo nel corso di Torino-Sampdoria. Il settimo granata a terminare una partita anzitempo per sanzione disciplinare. Un dato che allarma, quello dei cartellini rossi. E che in Serie A ha un solo eguale: soltanto il Genoa, infatti, ha racimolato così tante espulsioni nell’arco di questo campionato. Ripercorriamole velocemente. Il primo fu Bremer, a Parma: doppio giallo nel primo tempo e mani sul volto, disperato. Poi arrivò la volta di Nkoulou nella notte nefasta di Lazio-Torino 4-0. E via così: Edera contro il Genoa (la partita dopo la quale Mazzarri avrebbe voluto dimettersi), ancora Bremer contro la Spal, poi Izzo e Lukic nello 0-7 contro l’Atalanta. Entrambi pagarono un finale umiliante e nervoso.

Torino, i record delle espulsioni in Serie A nell’era Cairo

Sette rossi. Due espulsioni dirette e cinque per somma di ammonizioni. Un’altra statistica preoccupante della equivoca stagione granata, che non ha eguali nella storia recente. Solo due volte, nell’era Cairo, il Torino aveva fatto peggio in Serie A: stagioni 2006/2007 e 2008/2009, in entrambi i casi le sanzioni furono otto. Ma il dato è quello della fine del campionato.

Di giornate per aggiornare la statistica, invece, ancora ce ne sono quest’anno. Non se lo augura Moreno Longo, ovviamente. “In dieci si gioca meglio” è ormai una anacronistica leggenda.