Torino-Spal, granata imbattuti dal 1957: Nkoulou firma l’ultimo successo

I precedenti di Torino-Spal / I granata restano imbattuti tra le mura amiche: quella del 1957 è l’unica vittoria dei ferraresi in trasferta

Torino-Spal sarà l’anticipo del sabato sera che vedrà di fronte, sul campo del Grande Torino, due formazioni costrette a strappare i tre punti: i granata dovranno infatti archiviare immediatamente il pareggio della scorsa settimana mentre alla formazione di Semplici serve una vittoria non solo per fare un passo avanti verso la salvezza ma anche per mantenere sala la panchina del tecnico. I tre punti, tuttavia, la Spal, in trasferta, li ha conquistati in una sola occasione. L’ultima e unica vittoria dei ferraresi in casa granata, infatti, è quella targata 1957 quando gli spallini riuscirono nell’intento di superare il Toro grazie ad una rete di Rozzoni che regalò il definitivo 1-0 per la Spal. Da quel momento, tra vittorie e pareggi sarà un monologo tutto a tinte granata.

Torino-Spal, Nkoulou firma l’ultimo successo

Nell’ultimo precedente in ordine di tempo, quello della scorsa stagione, i granata strapparono la vittoria grazie alla rete di Nkoulou dopo una partita a dir poco travagliata che ha visto anche l’esordio granata di Simone Zaza. La Spal rappresentava un avversario decisamente ostico e la pioggia ha complicato e non poco la vita alla formazione di Mazzarri. Il Toro parte benissimo, si arena quando il campo diventa pesante a causa della fitta pioggia e protesta apertamente sulla decisione di sospendere la partita.

Al 18′ del primo tempo, infatti, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi per quasi un’ora poi la pioggia diminuisce e il gioco riprende. Con lo stesso copione. Il Toro torna in campo con il giusto piglio e al 52′ chiudono i giochi grazie alla rete del difensore granata conquistando la prima vittoria stagionale.

Toro, la vittoria non basta: nel 1959 arriva la prima retrocessione dei granata

Torino-Spal segnò una pagina importante quanto funesta nella storia del Toro: quella relativa alla prima storica retrocessione in Serie B. Granata e spallini si sono dati battaglia per tutto il campionato arrivando a giocarsi la salvezza in uno scontro diretto che, nonostante la vittoria grazie alla rete di Virgili, non salvò i granata. A 10 anni dalla scomparsa del Grane Torino, così, i piemontesi chiudono il campionato all’ultimo posto in classifica con la Spal che, forte di tre lunghezze di vantaggio, mantiene la Serie A chiudendo la stagione un gradino sopra al Toro.

Torino-Spal, il bilancio sorride ai granata

Numeri e statistiche non cambieranno certamente l’esito della prossima sfida di campionato tra Toro e Spal ma indubbiamente il bottino racimolato dai granata non può non far guardare al prossimo impegno con un po’ più di ottimismo. Contro i ferraresi, infatti, i granata hanno disputato 34 incontri in Serie A vincendone 18 e chiudendo i restanti con 11 pareggi e sole 5 sconfitte. Un divario che si fa ancora più netto se si considerano le sole sfide giocate tra le mura amiche. In questo caso le sconfitte dei granata, come anticipato, scendono ad 1 mentre delle 16 sfide rimanenti il Toro se ne è aggiudicate ben 14 con 2 pareggi a completare il quadro.