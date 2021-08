La Lega sul proprio sito prima svela in un comunicato il colore della terza maglia del Torino, blu scuro, poi lo cancella

Addio al turchese, la terza maglia del Torino sarà blu. O meglio, dovrebbe essere blu. Sul colore aleggia infatti un piccolo mistero: sul sito della Lega serie A è stata pubblicato un comunicato con la descrizione delle tre divise da gioco di tutte le squadre partecipanti alla Coppa Italia, nella riga dedicata al Toro era indicato come colore il “blu scuro”. Poco dopo, però, dal comunicato è sparita quella dicitura: un errore da parte della Lega o una piccola gaffe, considerando che la società granata non ha ancora presentato ufficialmente la sua terza divisa? Lo si scoprirà a breve, non appena la maglia verrà annunciata. Quel che è certo è che ci dovremmo aspettare qualche piacevole sorpresa, così come lo è stata la dedica al River Plate per la casacca da trasferta e quella alla Chapecoense per la divisa dei portieri.