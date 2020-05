Parma, Cagliari e Udinese: Toro, un inizio sprint per la salvezza

Vagnati ha avvisato il Torino: “Se si comincia dai recuperi ci saranno subito tre partite importanti”. Dal Parma al Cagliari prima del derby

Ogni partita è difficile, ma tre per il Torino saranno più importanti di altre. Parma, Udinese e Cagliari in pochi giorni: questo potrebbe riservare ai granata il nuovo avvio della Serie A. A tal proposito il ds Davide Vagnati ha già ammonito, pur elogiandoli, Longo e i suoi: “Noi dobbiamo dare dei segnali importanti ai nostri ragazzi, dobbiamo pensare di lavorare duro e pensare che ogni partita sarà difficile, specie se dovessimo iniziare dal Parma avendo tre partite importanti ravvicinate”. Se si cominciasse, come sembra, dai recuperi, il calendario presenterebbe subito tre gare alla portata ma cruciali in chiave salvezza.

Il recupero, poi l’Udinese: subito partite decisive

Ci sarebbe subito il faccia a faccia contro il Parma, probabilmente il 13 giugno. Contro i ducali, immobili al nono posto a 35 punti, i granata hanno perso all’andata e il ritorno avrebbero dovuto giocarlo il 23 febbraio, nel fine settimana che per l’Italia ha rappresentato l’inizio dell’epidemia da coronavirus.

Poi, a seguire, l’Udinese, 27^ giornata. Quello è lo scontro cruciale, perché i friulani hanno un punto in più del Toro (28 a 27) ma hanno anche giocato ventisei partite e non venticinque. Qualora, ipotizziamo, Belotti e compagni dovessero vincere il recupero contro i crociati arriverebbero allo scontro coi bianconeri forti di un vantaggio di due punti e con la concreta possibilità, incrementandolo, di mettere a congrua distanza la zona retrocessione. Ricordiamolo: il Lecce, diciottesimo, è solo a meno due dai granata.

Infine sarebbe la trasferta di Cagliari a chiudere il trittico, prima degli impegni decisamente meno agevoli contro Lazio e Juventus.

Per tutto questo, incamerare un bottino compreso tra i 5 e i 9 punti nel tris della ripresa permetterebbe al Torino un bel balzo verso la sicurezza. Certo, le incognite non mancano – condizioni fisiche del gruppo in primis -, ma per l’obiettivo salvezza non si potrà aspettare. Il nuovo campionato inizierà col botto.