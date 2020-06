Torino-Udinese: dove vedere in TV e in streaming la partita

Alle ore 21.45 allo stadio Grande Torino torna in campo la squadra di Moreno Longo: ecco dove vedere in TV e in streaming Torino-Udinese

Dopo l’1-1 di sabato nel recupero contro il Parma, la squadra di Moreno Longo scende ora in campo per la 27^ giornata del campionato di serie A. E’ fissato per le ore 21.45 il calcio d’inizio di Torino-Udinese. La partita, in diretta, la si può vedere in TV su Sky Sport Serie A (canale 251). Mentre in streaming è possibile vedere la partita su Sky Go e su Now TV.

Serie A 2019/2020: dove vedere le partite in TV

Come noto anche per questa stagione a spartirsi la trasmissione in diretta delle partite del campionato di Serie A sono Sky e DAZN. Il servizio streaming Dazn, in particolare, detiene i diritti per una sfida della domenica alle 15, oltre alla sfida del sabato sera alle 20.45 e alla partita delle 12.30 della domenica. Sky, invece, trasmetterà le restanti sette partite di ogni fine settimana: quelle del sabato (escluso il posticipo), quelle della domenica pomeriggio (eccetto la sfida di Dazn), tutte le altre gare della domenica (sia delle 18 che delle 20.45) e quelle eventuali del lunedì.