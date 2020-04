Torino, arrivano soldi dall’Uefa: 70 milioni ai club che hanno dato giocatori alle Nazionali

L’Uefa darà immediatamente 70 milioni alle società per i giocatori dati alle nazionali per le qualificazioni all’Europeo: una parte andranno al Torino

Liquidità in arrivo nelle casse del Torino: il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha infatti deciso di rilasciare immediatamente i pagamenti delle indennità alle società i cui calciatori sono stati impegnati nelle qualificazione all’Europeo e alla Nations League. In totale verranno erogati 70 milioni di euro: 50 ai club che hanno fornito giocatori alle 39 squadre non coinvolte negli spareggi per l’Europeo, 17,7 milioni alle società che hanno fornito giocatori alle squadre che dovranno giocare i playoff. Altri 2,7 milioni, relativi ai giocatori impegni negli spareggi, verranno rilasciati dopo che si saranno giocati i playoff.

I calciatori del Torino in Nazionale

A dividersi questi 70 milioni di euro sono 676 società di 55 federazioni differenti: ogni club riceverà un indennizzo che va da 3.200 euro a 630.000 euro. Una fetta di questo denaro finirà anche nelle casse del Torino, grazie all’impiego di Andrea Belotti, Salvatore Sirigu, Armando Izzo e Simone Zaza in alcune partite dell’Italia. Ma anche grazie alle partite giocate da Sasa Lukic con la Serbia, Vitalie Damascan con la Moldavia e Samir Ujkani con il Kosovo. Altri 130 milioni di euro saranno invece distribuiti dopo l’Europeo alle società i cui giocatori saranno tra i protagonisti della competizione internazionale.