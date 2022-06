A una settimana di distanza dal raduno, ancora nessun innesto nell’organico di Ivan Juric, che attende trepidante

Manca sempre meno al raduno granata, previsto per il 4 luglio al Filadelfia, ma i piani del Torino stanno andando piuttosto a rilento. La tabella di marcia sul fronte mercato è infatti ferma a com’era alla fine del campionato, cosa poco gradita a Juric. Il tecnico aveva infatti richiesto espressamente almeno dieci acquisti, che per ora non sono arrivati. Sono tanti i nomi accostati al club, ma meno gli accordi intavolati che in ogni caso stanno procedendo a passo d’uomo.

Toro, per Pellegri ancora niente riscatto

“Chi prima arriva, meglio alloggia” è la legge vincente del calciomercato, ma sembra essere molto distante dalla filosofia adottata dai granata. Pochi passi in avanti infatti per Vagnati, che continua a corteggiare alcuni giocatori senza però chiudere con nessuno, almeno per ora. Primo fra tutti Pietro Pellegri, al Torino da gennaio e molto vicino al riscatto dal Monaco negli ultimi giorni. L’affondo finale non è ancora arrivato e la situazione comincia a preoccupare.

Toro, tanti nomi ma nessun acquisto

Non è l’unico vicino al passaggio in granata. Sulla lista sono infatti comparsi i nomi di Giulio Maggiore, pallino di Vagnati che ha deciso di non rinnovare con lo Spezia, e Luis Henrique, considerato il flop dell’Olympique Marsiglia e pronto quindi a rilanciarsi. Se il primo potrebbe essere l’alternativa perfetta a Mandragora, con un futuro sempre più lontano dalla corte di Juric, il secondo andrebbe a rinforzare l’attacco, piuttosto scoperto. Anche la difesa ha bisogno di qualche innesto di qualità, ma le scommesse Solet e Thiaw restano in bilico, così come Djuricic. La palla passa quindi al ds del Toro che dovrà affrettare i tempi o rischia di compromettere tutto ancor prima di iniziare.