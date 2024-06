Si concludono oggi i playoff di Serie B, e stasera si saprà l’ultima promosso in massima serie: il Torino osserva Vanoli

Giornata di verdetti in Serie B. Questa sera, allo stadio Penzo, Venezia e Cremonese si affrontano per l’ultimo atto dei playoff, che varranno la promozione in Serie A. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, dunque chi vince oggi non ha bisogno di calcoli per essere considerato promosso. E intanto, il Torino continua a osservare l’operato di Vanoli. Da domani in poi, Serie A o meno per il Venezia, si inizia a fare sul serio per quanto riguarda la scelta della guida tecnica. Fin qui i granata hanno aspettato per aprire i contatti proprio per rispetto dell’operato dell’allenatore varesino, ma dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio.