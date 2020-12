Filadelfia, si fermano Murru e Verdi

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Murru si ferma, solo terapie per Verdi: le loro condizioni verranno valutate domani

E’ una giornata agrodolce, quella di oggi, per il Torino. Da un lato la bella notizia del rientro di Marco Giampaolo, finalmente guarito dal coronavirus e tornato a guidare i granata nella seduta odierna di allenamento sul campo del Filadelfia. Dall’altra, invece, sono proprio le notizie che arrivano dal campo del Fila a destare qualche preoccupazione. Durante la seduta tecnico-tattica che i granata hanno svolto in vista del match contro la Juventus (in programma sabato, ore 18), Murru ha dovuto abbandonare il campo prima della fine del lavoro. Mentre Simone Verdi è stato sottoposto a terapie per un risentimento muscolare all’adduttore destro. Le condizioni dei due granata, come si legge dal comunicato della società, verranno valutate nella giornata di domani prima dell’allenamento di rifinitura in vista del derby.