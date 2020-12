Giampaolo, il coronavirus è alle spalle: il tecnico è tornato al Fila

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Il tecnico granata Giampaolo è guarito dal Coronavirus e torna sulla panchina del Toro

Buone notizie dal Filadelfia. Il tecnico del Torino Marco Giampaolo è infatti tornato sul campo del centro sportivo granata per dirigere la seduta di allenamento di Belotti e compagni in vista del derby contro la Juventus di sabato sera. Dopo 15 giorni di stop per i problemi legati al Coronavirus, dunque, Marco Giampaolo torna sulla panchina del Toro e lo fa proprio alla vigilia di una delle sfide più importanti della stagione.