Verdi, con Gojak rischia la panchina. Il Cagliari è un'occasione - Toro.it

Giampaolo gli ha preferito Berenguer (venduto) nelle prime due uscite. Gojak arriverà tardi dalla Nazionale, Verdi deve approfittarne

Simone Verdi ha poco tempo. Un anno fa era il Toro ad averlo accolto in tutta fretta l’ultimo giorno di mercato, ad attendere – impaziente – che la “ciliegina” (da definizione del presidente Cairo) si mostrasse nel suo splendore. La speranza, di Mazzarri e Longo, mai si spense: il 24 è rimasto inamovibile titolare per ventisei partite di campionato. Con la continua possibilità, mai veramente sfruttata, di dimostrare qualcosa di più. Ora il flusso si è invertito. Perché con l’arrivo di Amer Gojak e il cambio di modulo, il classe 1992 rischia di perdere centralità. Sebbene permanga il monito di quei 25 milioni spesi dal patron granata per acquistarlo dal Napoli: troppi, per lasciarlo stabilmente in panchina.

Questione di tempo e adattamento: Giampaolo lo valuta

Per Giampaolo, Verdi è fondamentalmente un’ala adattabile a fare il trequartista. Un Suso la cui conversione potrebbe avere successo. Ma intanto il Torino si è cautelato prima tentando di arrivare a Ramirez, poi ripiegando su Gojak che potrebbe non essere a lungo un rincalzo.

Ecco perché Simone ora ha poco tempo. C’è la partita contro il Cagliari, davanti. Nella quale lui giocherà dal primo minuto anche perché al bosniaco servirà un giorno in più per completare le minuzie burocratiche necessarie per formalizzare il suo trasferimento sotto la Mole. Gojak rientrerà solo venerdì al Filadelfia: l’ex Bologna ne approfitterà – come già fatto in questi giorni – per ottenere una maglia nei primi undici della distinta.

Contro Fiorentina e Atalanta, il tecnico di Giulianova gli ha preferito Berenguer, ora volato in Spagna. Così Verdi ha messo insieme appena quarantasei minuti. Poco più di un tempo. Avrà spazio maggiore nel ritorno al “Grande Torino”, ma non potrà sprecarlo. Perché è lui, adesso, a non poter più gettare al vento né minuti né occasioni. Gojak lo insidia e Giampaolo lo aspetta al varco. Deve dimostrare di più, sì, ma dai risultati questa volta dipenderà la sua titolarità nel Torino che verrà.