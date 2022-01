L’attacco del Toro contro le big ha sempre faticato a trovare la via del gol, Juric spera in una svolta già contro la Fiorentina

Nella prima parte della stagione il Toro targato Ivan Juric ha compiuto un buon percorso che dovrà cercare di migliorare nel 2022 alzando l’asticella degli obiettivi. Questo è quello che si auspica il tecnico croato. Un reparto dove c’è sicuramente molto lavoro da fare è quello dell’attacco. Soprattutto contro le grandi squadre, dove i granata hanno sempre dimostrato grande fatica nel cercare di trovare la via del gol. Infatti il Toro fino ad ora è riuscito a segnare solamente tre gol alle prime otto della classifica.

Torino: solo 3 gol alle big

Uno di questi è arrivato contro l’Atalanta, alla prima giornata, e ha portato la firma di Andrea Belotti: rete però che non ha evitato la sconfitta. Inutili, ai fini del risultato finale, anche il gol di Simone Verdi all’andata contro la Fiorentina (la partita è finita 2-1 per i viola). L’unica rete che ha portato punti contro una delle prime otto della classifica è quella messa a segno da Marko Pjaca contro la Lazio (1-1 il risultato finale). Contro le altre big della Serie A il Toro ha poi sempre perso 1-0. Adesso serve una sterzata da parte del reparto offensivo. Juric lo sa e, nonostante le difficoltà per via del Covid, ci sta lavorando con la speranza di vedere i primi progressi già contro la Fiorentina.

Juric si aspetta di più da parte di tutti

Sicuramente il Toro è al lavoro per cercare di rendere più pericoloso il proprio reparto offensivo e Juric si aspetta di più da tutti i suoi attaccanti. In primis da Sanabria e Zaza, in attesa del ritorno di Belotti. Il numero 7 granata fin qui ha rimediato solo prestazioni molto deludenti, non riuscendo mai a trovare la via del gol. Ma anche gli esterni segnano meno di quanto l’ex tecnico dell’Hellas Verona vorrebbe. Il granata che per il momento ha segnato più gol è Pobega che ha realizzato 4 reti e già questo è un dato che può far riflettere. Mentre per quanto riguardo gli attaccanti quelli che hanno segnato sono stati Brekalo, Pjaca e Sanabria. Tutti e tre hanno messo a segno 3 gol ciascuno. Risultati che sicuramente non bastano per un Toro che, come già detto, vuole puntare sempre più in alto. La Fiorentina sarà un bel banco di prova per l’attacco granata che vuole iniziare con il piede giusto il nuovo anno migliorando sempre di più in attesa del rientro di Belotti che, nonostante il lungo periodo di assenza a causa di un infortunio, è già stato in grado di mettere a segno 2 reti in campionato.