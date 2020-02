Toro, il "patto" tra i tifosi e la squadra - Toro.it

Al Fila la squadra lavora senza essere contestata, i tifosi si fidano di Longo e hanno dato una chance alla squadra: ma la fiducia va ripagata

Non c’è stato bisogno di dirselo, è venuto da sé. E certamente la presenza di Moreno Longo è stata – e continua ad essere – condizione assoluta per un Toro che sta faticando a venire fuori dalla crisi. Condizione per cosa? Per un clima che dopo cinque sconfitte di fila (sei, contando la Coppa Italia) resta – per quanto possibile – sereno. Porte aperte durante gli allenamenti, tifosi sugli spalti attenti al lavoro della squadra e convinti della bontà del metodo Longo. Soprattutto tifosi che mai in queste due settimane hanno contestato la squadra né dato vita ad episodi che potessero – semmai fosse possibile – incrinare ulteriormente i rapporti con Belotti e compagni.

Squadra e tifosi, al Fila non si contesta

Assenza di contestazione, ma anche qualche applauso e grande attenzione a quanto accade sul campo. E come se ci fosse una sorta di patto non scritto tra il Torino (i suoi giocatori) e il tifoso, con l’attuale allenatore a fare da arbitro. Per la piazza Longo è una garanzia di granatismo e il grande rispetto nei suoi confronti ha portato l’ambiente ad un cambiamento repentino.

E così la squadra – dopo i malumori e quelle frasi nei confronti del tifo, come accaduto nel corso delle interviste a Sirigu e Belotti – si sta allenando senza alcuna pressione, cosciente che per onorare questo patto di non belligeranza dovrà fare ben più di così.