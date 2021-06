Seconda puntata di “Toro.it LIVE”: giovedì 10 giugno alle 18.30 l’appuntamento con il calciomercato e le ultime notizie

Toro.it ora è anche in streaming. Giovedì 10 giugno alle 18.30, in diretta su Facebook e sul nostro sito, ci sarà il secondo appuntamento con Toro.it Live, il programma settimanale con approfondimenti su tutto ciò che riguarda il Torino: le ultime notizie sulla squadra, le news di calciomercato e non solo. Ci saranno i giornalisti di Toro.it, ma soprattutto ci sarà spazio per i tifosi, per le domande e le curiosità su tutto ciò che è inerente al Toro.

Alle 18.30 del 10 giugno, su Facebook, si parla di mercato

Nella seconda puntata, Ivana Crocifisso, Andrea Piva e Francesco Vittonetto commenteranno le ultime novità di mercato, sia in entrata che in uscita. A partire dalla trattativa, ad oggi, più calda – quella per Messias -, passando per la situazione più spinosa, ovvero il possibile addio di Andrea Belotti. Ma sarete voi a scegliere i temi da affrontare, con le vostre domande e le vostre curiosità sul nuovo Toro di Ivan Juric.