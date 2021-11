Con Ansaldi ancora out sulle fasce ruoteranno Vojvoda, Ola Aina e Singo. Il numero 17 granata dovrebbe tornare titolare contro la Roma

Cristian Ansaldi, come Mandragora, non ci sarà contro la Roma perché non ha ancora recuperato dall’infortunio. Così, in vista del difficile match contro i giallorossi guidati da José Mourinho, sono in tre a contendersi il posto sugli esterni: Ola Aina, Vojvoda e Singo. Ivan Juric dopo la vittoria contro l’Udinese ha detto che tutti e tre troveranno spazio, anche dati i diversi impegni ravvicinati. I granata infatti torneranno in campo già giovedì contro l’Empoli. Inoltre c’è da ricordare che anche l’impegno di Coppa Italia contro la Sampdoria di sta avvicinando. Con il rientro di Ansaldi, che per il momento rimane ancora un’incognita Vojvoda, Singo e Ola Aina dovranno sgomitare per trovare spazio in campo a partire dalla partita contro la Roma. Gli esterni occupano un ruolo molto importante nel gioco di Juric. Tutti e tre stanno facendo molto bene e il tecnico croato non potrà sbagliare le scelte.

Domenica dovrebbe tornare Singo, a sinistra ballottaggio Ola Aina-Vojvoda

Con l’avvicinarsi della partita contro la Roma Juric starebbe pensando di far ritornare Singo sulla destra. Questo dopo che il numero 17 del Toro, a sorpresa, non è stato schierato contro l’Udinese per poi entrare a gara in corso al posto di Ola Aina, portando comunque a casa una prestazione che raggiunge la sufficienza, nonostante non abbia brillato. Mentre a sinistra si va verso un ballottaggio tra Ola Aina e Vojvoda. Il difensore kosovaro nel match contro i friulani, dove per la prima volta è stato schierato sulla sinistra, ha convinto a pieno senza andare mai in difficoltà e dando una grande mano alla difensa granata. Ola Aina dato l’ottimo momento di Vojvoda potrebbe riposare ma sicuramente non si darà per vinto e cercherà di conquistare una maglia per il match contro la Roma.



Il recupero di Ansaldi sembra ancora lontano

Intanto Juric incrocia le dita e spera che Ansaldi e Mandragora possano tornare a disposizione per la partita contro l’Empoli, match nel quale i granata proveranno a rendere più bella possibile la festa per i 115 anni del Toro che il club granata compirà il giorno dopo. Già alla viglia del match contro l’Udinese Juric aveva dichiarato: ”Mandragora e Ansaldi sono lontani dal recupero”. Il recupero del numero 15 granata sarà fondamentale anche perché, come già precedentemente accennato, Juric per i due ruoli sugli esterni ha a disposizione tre giocatori ma tutti e tre che rendono meglio a destra. Il recupero dell’argentino consentirà all’ex tecnico dell’Hellas Verona di non dover adattare più nessuno sulla sinistra. Il tecnico croato dovrà aspettare ancora per il rientro di Ansaldi e Mandragora. Si augura che possanano tornare già a disposizione per la partita contro la Roma ma rimane molto, ma molto difficile.