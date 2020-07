Toro, solo 18 vittorie contro le big nei 15 anni dell’era Cairo

Longo: “La vittoria contro una big ci manca”, nell’era Cairo il Torino ne ha centrate solo 18 contro le formazioni più forti del campionato

Dopo la vittoria contro il Brescia, lunedì sera per il Toro arriva l’Inter, una big contro cui, come specificato da Moreno Longo in conferenza stampa il Toro non ha ancora portato a casa punti. Almeno non sotto la sua gestione. “Quest’anno fare punti con una big ci manca – ha infatti specificato il tecnico granata che, tuttavia, ha sotto gli occhi solo i risultati del suo di Torino. I dati degli ultimi 15 anni di storia granata, infatti, parlano di una generale difficoltà del Toro a centrare il risultato pieno contro formazioni come l’Inter, appunto, o il Milan per non parlare della Juventus. Se si considera l’era Cairo compresa la stagione ancora in corso, infatti, sono soltanto 18 le vittorie ottenute dai granata contro le cosiddette “grandi” del campionato di Serie A.

4 vittorie contro Inter, Lazio e Napoli

Di quelle 18 vittorie, la maggior parte sono arrivate contro il terzetto composto da Inter, Lazio e Napoli. Tre squadre contro cui i granata hanno ottenuto un totale di 12 successi, divisi equamente (4) per le tre avversarie. Partiamo proprio dall’Inter. Contro i neroazzurri, i granata hanno vinto per 1-0 nella stagione 2014/2015 grazie ad un gol sullo scadere di Emiliano Moretti. Nella stagione successiva si sono imposti per 2-1 a San Siro con Molinaro e Belotti a firmare la rimonta dopo la rete di Icardi mentre negli ultimi due campionati (17/18 – 18/19) il Toro ha chiuso entrambe le sfide del Grande Torino sempre per 1-0: Ljajic e Izzo gli autori dei gol vittoria.

Quattro vittorie all’attivo, come si diceva, anche contro la Lazio. Le prime due risalgano alle stagioni 12/13 e 13/14: al Grande Torino in entrambe le occasioni finì 1-0 per i padroni di casa che nel primo incontro vinsero grazie ad un gol di Jonathas mentre nel secondo grazie a Glik. Nel 2017/18 furono invece Berenguer, Rincon ed Edera a siglare la rimonta all’Olimpico chiudendo con un 1-3 finale che si ripete, l’anno successivo, tra le mura amiche grazie ai centri di Falque, Lukic e De Silvestri. Contro il Napoli, invece, le prime 3 vittorie risalgono addirittura alle stagioni 2007/08 e 2008/09. Rosina e Di Michele furono i protagonisti del primo successo (2-1 finale) mentre nelle due sfide della stagione successiva (1-0 e 1-2 i risultati) andarono a segno Bianchi, sia nel match di andata che di ritorno, e nuovamente Rosina.

Toro, le vittorie con Roma, Milan e Juventus

Tornando nella Capitale, contro la Roma sono arrivate 3 vittorie. L’ultima in ordine di tempo risale proprio alla stagione in corso quando la doppietta di Belotti regala al Torino il 2-0 all’Olimpico. Andando a ritroso nel tempo, invece, nel campionato 2016/17 il Gallo e Jago Falque (doppietta per lui) regalarono il 3-1 casalingo ai granata rispondendo a Totti. Il primo successo in Serie A contro i giallorossi nell’era Cairo, invece, risale alla stagione 2006/07: protagonista di serata il gol vittoria di Muzzi.

Le due vittorie contro il Milan, invece, sono entrambe recentissime. La prima risale alla scorsa stagione, al 2-0 siglato da Belotti e Beerenguer, mentre la seconda è arrivata proprio in questa stagione quando la doppietta del Capitano ha permesso ai granata di rimontare l’iniziale vantaggio rossonero firmato Piatek. Infine, l’ultima vittoria che manca all’appello è quella contro la Juventus. Era il 26 aprile 2015 quando il Toro di Ventura riesce a rispondere al vantaggio siglato da Pirlo grazie alle reti di Darmian e Quagliarella regalando finalmente un successo nel derby a distanza di 20 anni dall’ultimo.

Lorenzo De Silvestri of Torino FC is challenged by Jony of SS Lazio during the Serie A football match between Torino FC and SS Lazio.