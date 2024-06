Dei sette giocatori del Torino convocati agli Europei in Germania ormai rimane solo lo svizzero Ricardo Rodriguez

I granata partiti per la Germania erano 7, divisi in cinque diverse nazionali: Buongiorno e Bellanova convocati dal CT Luciano Spalletti, Vlasic con la Croazia, Ilic e Milinkovic-Savic con la Serbia, Rodriguez convocato dalla Svizzera e infine Horvath con l’Ungheria. Di tutti questi giocatori ora è rimato solo Ricardo Rodriguez. Infatti Croazia, Serbia e Ungheria sono state eliminate ai gironi mentre l’Italia di Bellanova e Buongiorno (mai scesi in campo in quattro partite), dopo essersi qualificata grazie ad un gol al 98′, è stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi. Di tutti i granata convocati dalle rispettive nazionali oltretutto solamente due giocatori hanno effettivamente giocato. Ilic ha disputato 3 partite fornendo anche 1 assist mentre Rodriguez ha giocato 4 volte senza segnare o fornire assist. Per quanto riguarda l’Italia il fatto di non far giocare né Buongiorno, uno dei migliori difensori per statistiche nella stagione appena conclusa, né Bellanova, che al posto di Di Lorenzo avrebbe potuto offrire qualcosa di più in fase offensiva, ha anche messo Spalletti al centro di molte critiche.

Rodriguez da domani sarà svincolato

L’unico giocatore che ancora non è stato eliminato dagli Europei è Ricardo Rodriguez che da domani sarà svincolato e cercherà una nuova squadra appena si saranno conclusi questi Europei. Quello che sarà l’ex Capitano della squadra granata con Juric è passato dall’essere un giocatore da cedere ad essere un giocatore da 6 in pagella costantemente. Con l’addio di Ivan Juric anche il difensore svizzero è in procinto di lasciare la squadra piemontese a parametro 0. I granata con la sua partenza dovranno cercare un nuovo difensore mentre anche un altro difensore del Toro potrebbe lasciare la squadra. Infatti sono giorni che il Napoli di Conte punta proprio a Buongiorno, difensore in cui Spalletti non ha creduto abbastanza durante l’Europeo.