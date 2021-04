I precedenti di Udinese-Torino / In casa dei friulani, in Serie A, il Toro ha collezionato 6 vittorie, 14 pareggi e 15 sconfitte

La sfida Udinese-Torino, in programma sabato sera, sarà la numero 72 in serie A tra il club granata e quello friulano. Quella di Udine è sempre stata una trasferta molto complicata per il Torino. Infatti, se si vanno a guardare i perdenti, il bilancio dice che in Serie A a Udine i granata hanno vinto solo 6 volte. Invece i bianconeri hanno portato a casa i 3 punti in 15 occasioni e i pareggi sono stati 14. L’ultimo precedente risale al 20 ottobre 2019 quando il Torino, allora ancora allenato da Mazzarri, perse 1-0 alla Dacia Arena con gol di Okaka al 42’ minuto del primo tempo. Il match di sabato sarà estremamente importante per la squadra di Nicola per provare a strappare punti salvezza.

L’ultima vittoria dei granata nel 2017/2018

L’ultimo successo da parte dei granata a Udine risale alla stagione 2017/2018, quando sulla panchina granata sedeva Mihajlovic mentre il tecnico dell’Udinese era Del Neri. Quel match fu ricco di emozioni ma soprattutto di gol, infatti quella partita terminò 2-3. I granata sbloccarono il match dopo solo 9 minuti con una rete di Belotti. Poi il raddoppio granata grazie a un autogol di Halfredsson. Nella ripresa i bianconeri accorciarono le distanze con una rete di De Paul su rigore ma Ljajic con un destro micidiale ristabilì le distanze e portò i granata sull’ 1-3. L’Udinese però non mollò trovando dieci minuti più tardi il gol con Lasagna per il definitivo 2-3. Grazie a quella vittoria i granata salirono al 5° posto in classifica in vista del match contro la Juventus nella giornata successiva.

Udinese-Torino, la manita del 2016

Un precedente tra Udinese-Torino, e di sicuro indimenticabile per i granata, è stata la vittoria 1-5 nella stagione 2015/2016, l’ultima volta che Giampiero Ventura trova i 3 punti nella sua esperienza in granata. La prima frazione di gioco finisce 0-2 in favore dei granata con le reti di Jansson e Acquah. A inizio ripresa ci pensa Felipe ad accorciare le distanze, ma dopo 3 minuti dalla rete del bianconero Martinez, innescato da Acquah, trova il gol che spiazza la squadra friulana. Poi Belotti e ancora Martinez trovano la via del gol per l’1-5 finale. Una pioggia di gol alla Dacia Arena e una vittoria talmente bella che i tifosi granata non possono scordare. Adesso toccherà a Nicola provare a tornare da Udine con una vittoria che sarebbe molto importante per la lotta salvezza.