Vagnati ai tifosi del Torino: "Grazie dell'accoglienza!" - Toro.it

Il nuovo direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, si è insediato ufficialmente giovedì: subito ha voluto ringraziare i tifosi

Una storia su Instagram per dire il primo grazie: Davide Vagnati, che da giovedì è ufficialmente il nuovo direttore dell’area tecnica del Torino, ha ringraziato i tifosi granata per i numerosi messaggi di benvenuto che gli hanno inviato in queste prime ore di permanenza in città. “Volevo ringraziare tutti i tifosi granata per i numerosi messaggi di benvenuto che mi avete mandato, grazie! Forza Vecchio Cuore Granata”. Parole di sincero affetto, quelle dell’ex Spal, che sin dal suo arrivo ha iniziato a lavorare a spron battuto per il club di Cairo. Sul tavolo diverse questioni: dalla situazione di emergenza legata al coronavirus al futuro di diversi tesserati, tra i quali c’è inevitabilmente il tecnico Moreno Longo.