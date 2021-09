Tra gli ex di Venezia-Torino ce ne sono quattro tra i lagunari, mentre tra le fila granata ce n’è solo uno

La partita tra Venezia e Torino in programma allo stadio Pier Luigi Penzo è ormai alle porte. Match nel quale il Toro vorrà tornare alla vittoria dopo il pareggio casalingo rimediato contro la Lazio, mentre il Venezia vorrà riscattarsi dopo la sconfitta contro il Milan. Il tecnico dei veneti conosce molto bene il Toro, avendo un passato in granata, e non sarà l’unico ex nel Venezia infatti, ce ne sono altri tre. Mentre di giocatori del Toro con un passato nel club arancioneroverde c’è solo Simone Edera, che rimarrà indisponibile ancora per molto tempo a causa della rottura del legamento crociato, tendine rotuleo e collaterale mediale, rimediata nel maggio scorso.

Il passato di Zanetti, Molinaro e Aramu in granata

Il tecnico dei Leoni Paolo Zanetti è stato all’ombra della Mole dall’estate del 2007 fino a quella del 2011, con in mezzo una breve parentesi all’Atalanta. Con la maglia del Toro l’ex centrocampista vicentino ha collezionato 72 presenze. Un altro ex tra le fila del Venezia sarà Mattia Aramu. Cresciuto nel settore giovanile del Toro, in prima squadra non è mai riuscito a trovare spazio raccogliendo solo due presenze nella stagione 2016/2017. Poi dopo 16 anni in granata, Aramu ha salutato definitivamente il Toro nell’estate del 2018. Infine un altro ex che gioca nel Venezia è Cristian Molinaro che ha indossato la maglia del Toro dal 2014 al 2018, collezionato 101 presenze e segnando 2 reti.

Il direttore tecnico del Venezia Poggi ha un passato al Toro

Infine non si può non sottolineare che l’attuale direttore tecnico del Venezia Paolo Poggi ha un passato in granata. Ha vestito la maglia granata dal 1992 al 1994. Arrivato all’ombra della Mole proprio dal Venezia, dove aveva iniziato a giocare a calcio per 5 miliardi di lire. Poggi ha indossato la maglia del Toro per due stagioni, raccogliendo 43 presenze e segnando 6 gol. Inoltre l’ex attaccante veneziano in granata aveva contributo alla conquista della Coppa Italia nel 1993, trofeo vinto per la quinta volta dal Toro. Tanti ex in una sfida che non sarà semplice. Entrambe le squadre vorranno fare bene per motivazioni molto diverse.