Simone Verdi, arrivato al Toro per 25 milioni, sta ritrovando spazio con Nicola e nella nuova posizione le prestazioni sono in crescita

Venticinque milioni per la svolta. Venticinque milioni per riportare il Toro ai vertici. Venticinque milioni, il costo di Simone Verdi. Scelto per dare ai granata quella qualità mancante da troppo tempo, l’ex Bologna non è riuscito a ripagare il debito, faticando ad incidere a sufficienza. Tanti i cambi di ruolo che lo hanno visto protagonista e con Davide Nicola è arrivato l’ennesimo, quello che però sta funzionando, dato che il numero ventiquattro come mezzala ha ritrovato il posto da titolare. Potrebbe però essere quello definitivo, in grado di far crescere di nuovo anche il valore del cartellino.

Verdi, dall’arrivo in granata il prezzo è sceso

Due buone stagioni con il Bologna e l’approdo al Napoli hanno fatto ben sperare tutti, portando il prezzo di Verdi alle stelle. La sua avventura in granata non si è però rivelata altrettanto positiva, causando un calo drastico che, in caso di cessione, vedrebbe comparire la parola “persa” sulla scommessa fatta sull’attaccante. Tra i compiti di Davide Nicola si è quindi aggiunto anche quello di risollevare il club in ottica mercato e per farlo, deve sfruttare queste ultime partite per restituire qualità al gioco ed ai singoli.

Verdi, meno concorrenza da mezzala grazie a Nicola

Il cambio di posizione proposto dal tecnico al derby e mantenuto, sta portando benefici all’ex Napoli, che ora gioca con più continuità da mezzala. Non dovendosi contendere il posto con gli altri attaccanti e avendo più spazio a disposizione, Verdi sta dando un contributo positivo per quanto riguarda il fronte offensivo. Molti gli spunti provenienti dal numero ventiquatro granata, pronto a ripetersi anche contro il Napoli, prossima avversaria del Toro e sua ex squadra. La palla passa a lui, che dovrà riuscire a non far rimpiangere l’acquisto effettutato l’anno scorso dai granata.