Vagnati ha svelato che Vieira ha accusato un infortunio muscolare, il centrocampista ex Sampdoria rimarrà out per 3/4 settimane

È arrivata una butta notizia in casa Toro a pochi giorni da una sfida difficile e importante come il derby contro la Juventus. Infatti, Ronaldo Vieira ha riscontrato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro e non tornerà a disposizione di Ivan Juric, non prima di tre o quattro settimane. A rivelare l’infortunio rimediato dal centrocampista classe 1998 è stato il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati nel corso dell’evento che si è svolto presso La Rinascente, durante il quale è stata presentata la maglia “Fujin10 Limited Edition” realizzata per celebrare i 10 anni di partnership tra il Toro e la Suzuki. Dunque il centrocampo granata è sempre più in emergenza, con Samuele Ricci che sta cercando di recuperare in vista della partita contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri, Michel Adopo che contro la Cremonese non è sceso in campo a causa di una botta al ginocchio e Ivan Ilic arrivato all’ombra della Mole a gennaio in una condizione fisica non proprio ottimale e che solo nel match di lunedì sera contro i grigiorossi ha raccolto la sua prima partita intera con addosso la maglia granata. Juric in questi pochi giorni che separano il Toro dal derby della Mole spera di riuscire a recuperare qualcuno. Quello che è certo è che Vieira non sarà a disposizione.