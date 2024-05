Uscito nel primo tempo della sfida contro il Bologna, Vlasic soffre da tempo di pubalgia e ora potrebbe finalmente riposare

Tra i tasti dolenti che ci si porta dietro dalla sfida contro il Bologna – oltre al fatto di non essere riusciti a vincere per rientrare di forza nella corsa per l’Europa – c’è anche quello legato all’infortunio rimediato da Vlasic. Il trequartista è infatti uscito nel corso del primo tempo a causa di un problema al pube, e le sue condizioni sono da valutare. “Vlasic è uno di quei giocatori che si sacrificano in ogni caso. Negli ultimi mesi ha avuto problemi al pube e non si è mai fermato, ma oggi ha sentito più dolore”: così si è espresso Ivan Juric al termine della sfida di venerdì, facendo intendere come il rendimento poco esaltante degli ultimi mesi potesse essere causato anche da questo.

Stagione finita?

Il calciatore croato, dopo i problemi riscontrati contro il Bologna, si sottoporrà a degli accertamenti che renderanno più chiaro il quadro clinico. La sensazione è che Vlasic possa essere già a disposizione per la trasferta di Verona, ma la scelta spetterà poi a Juric. L’ex West Ham verrà monitorato in settimana nel corso delle sedute di allenamento, e se rientrerà entro giovedì si può anche immaginare di vederlo titolare al Bentegodi. Dall’altro lato, però, se sarà necessario ulteriore riposo allora Vlasic non giocherà: le ultime partite, in cui ha convissuto con questo problema, non sono infatti state all’altezza della cifra spesa per lui, e a questo punto la soluzione migliore sarebbe mettere un altro giocatore – magari Ricc nel ruolo di trequartistai – al suo posto.

Fattore Europei

C’è poi un altro fattore da considerare all’interno della testa del giocatore. Così come spesso accade, data anche l’assenza di obiettivi per questo finale di campionato – Vlasic può anche rimanere a riposo o giocare a ritmo basso con lo scopo di preservarsi in vista degli Europei. Manca infatti solo un mese alla partenza per la Germania, e sarebbe frustrante per un giocatore come lui infortunarsi a questo punto della stagione, soprattutto in gare che hanno poca valenza.