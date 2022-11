L’esterno che nella scorsa annata aveva convinto Juric diventando indispensabile, ha avuto problemi fisici che lo hanno frenato

Juric lo ritiene un esterno di tutto livello, tanto che pur di farlo convivere con Singo un anno fa lo ha dirottato sulla fascia sinistra, per non dover rinunciare al kosovaro nato come giocatore di fascia destra. “Io sono un soldato, quello che il mio allenatore mi dice di fare io lo faccio“, diceva dodici mesi fa. A frenare la corsa di Vojvoda in questa stagione non sono state solo le prestazioni in crescendo di Lazaro ma soprattutto i due infortuni che lo hanno frenato non poco. Prima si è fermato in ritiro, dovendo così rinunciare alle prime gare di campionato. Poi, dopo essere tornato a disposizione, si è fermato alla vigilia del Sassuolo.

Solo due partite da titolare

Un periodo non di certo fortunato per lui che nell’ultima stagione aveva trovato 29 presenze, diventando fondamentale per Juric soprattutto nella seconda metà del campionato, quando aveva messo in fila presenze su presenze da titolare. Meno possibilità nell’attuale annata. Tornato in campo a Cremona a gara in corso e schierato a Bergamo nel secondo tempo, Vojvoda è stato titolare contro Lecce e Inter, fermandosi poi la settimana successiva e giocando uno spezzone con l’Empoli e uno con l’Udinese.

Vojvoda lavora per gennaio

A tre partite dalla pausa per il Mondiale è logico aspettarsi che Vojvoda possa lavorare per mettere nel mirino soprattutto le sfide che il Toro giocherà a gennaio, quando il campionato ricomincerà. Una rincorsa lunga, più di quanto non lo sia stata la prima stagione con Juric: ma in una Serie A che procederà a ritmi serrati – senza dimenticare anche la Coppa Italia a gennaio – di spazio Vojvoda ne saprà trovare, questo è certo.