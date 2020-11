"Belotti al Torino? Cairo pensava lo avessi bidonato" - Toro.it

Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, Zamparini torna sulla cessione di Belotti dal suo Palermo al Torino: “Cairo mi disse…”

Quella di Urbano Cairo, nell’estate 2015, fu quasi una battuta, che rientrava nelle schermaglie tra due presidenti protagonisti di una (riuscita) trattativa multimilionaria. Andrea Belotti passò dal Palermo di Maurizio Zamparini al Torino per 8 milioni di euro, dopo un lungo tira e molla, e a quel punto, racconta l’ex patron rosanero: “Cairo bonariamente mi disse: ‘mi hai bidonato'”. Il retroscena lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport. Il patron granata, evidentemente, non era convinto che il calciatore valesse la spesa. E’ bastato poco, perché il Gallo lo facesse ricredere.

Zamparini e quel retroscena su Belotti

Ma neanche l’omologo (allora) palermitano riponeva una grande fiducia in Belotti: “E pensare che ho fatto la Serie B con lui, Dybala e Vazquez. La verità è che non credevo tantissimo in lui, vederlo far bene a questi livelli è stata una sorpresa per me, e non solo per me”.

Da qui i complimenti al Toro e a Cairo, che su Belotti ha puntato e ne ha raccolto buoni frutti: “Sono stati bravi a farlo rendere al massimo in questi anni. E’ un signor centravanti, da nazionale”. Parola di Zamparini, che come Cairo ha dovuto rivedere il suo giudizio su Belotti.