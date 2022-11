La stagione per Zima è iniziata in salita ma il difensore ceco non si è dato per vinto e quando è tornato a giocare ha fatto bene

La lunga pausa invernale dovuta ai Mondiali che si stanno disputando in Qatar permettere alle varie squadre di Serie A di continuare ad analizzare il loro rendimento nella prima parte della stagione. Il bilancio in casa Toro può considerarsi nel complesso molto positivo. Andando a parlare in maniera più specifica dei singoli, chi può ritenersi soddisfatto per il rendimento avuto fin qui è certamente David Zima. Il difensore ceco ha dovuto saltare le prime tre partite di campionato a causa di un brutto infortunio alla spalla, per poi tornare in campo nei minuti finali del match contro l’Inter. In totale fino ad oggi il numero 6 del Toro ha collezionato 7 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia, quella raccolta contro il Cittadella, partita nella quale Zima ha anche segnato un gol. Al di là del numero di presenze, il ceco classe 2000 ha dimostrato di essere un giocatore in crescita e sicuramente non si vorrà fermare, ma vorrà continuare a migliorare imparando dai propri errori, cercando di non mollare mai e di non distogliere lo sguardo dal suo obiettivo, così come ha fatto dopo aver accusato il problema alla spalla.

Zima: bene contro Milan e Samp ma c’è stata anche qualche sbavatura

Di errori fin qui Zima ne ha commessi pochi. Se proprio bisogna citarne qualcuno, si possono menzionare i match dove i granata hanno affrontato l’Inter e l’Udinese. Nella sfida contro i nerazzurri il numero 6 granata è entrato in campo in un momento complicato della partita ed è andato a ricoprire una posizione inedita, dimostrando in campo tanta insicurezza. Contro i friulani invece è stato tra i responsabili del gol preso da Delofeu. Due piccole sbavature da parte del difensore ceco che non vanno a intaccare quanto di buono fatto fin ora, soprattutto nei match contro Milan e Sampdoria, giusto per fare altri due esempi. Sicuramente nella seconda parte della stagione Zima potrà diventare un punto di riferimento per Juric.

Voto: 6