Cairo nella bufera per un video ai suoi dipendenti. La replica: “Non mi vergogno”

In rete è stato rilasciato un video di Cairo rivolto ai suoi venditori della Cairo Communication: sul patron del Torino sono piovute molte critiche

Pioggia di critica nel confronti di Urbano Cairo, ma questa volta il Torino non c’entra nulla. E’ un video in cui il patron granata si è rivolto ai suoi commerciali della Cairo Communication esortandoli a continuare a contattare i clienti perché, nonostante l’emergenza Coronavirus che sta paralizzando il mondo e l’economia, c’è la possibilità di aumentare gli introiti dell’azienda rispetto a un anno fa, ad avere fatto finire l’imprenditore nella bufera. L’accusa mossa a Cairo è quella di pensare solamente al proprio guadagno anche in un momento di emergenza sanitaria come questo. Un video a cui prima è seguito un altro video, in cui il patron ha spiegato la situazione, poi un post in cui il presidente del Toro ha spiegato: “Mi dispiace, non ho tempo per “vergognarmi” come molti chiedono”. Ma ecco la cronistoria: il primo video del presidente, il secondo per spiegare il perché e poi per ultimo il post pubblicato nel tardo pomeriggio di domenica.

Il discorso di Cairo: il video ai suoi commerciali

“Mi sento come se fossi nel ’96, quando ho lanciato la Cairo Pubblicità – spiega l’editore nel suo primo video, che è stato poi diffuso in rete – Sto chiamando un numero di clienti incredibili e quasi tutti mi dicono di sì alle proposte he gli facciamo con gli argomenti che gli facciamo: ascolti di La7 che sta esplodendo, 30% in più, il traffico di Corriere.it tre volte tanto, le copie del Corriere e di tutti i giornali che vanno bene. Ci sono tante aziende che stanno vendendo di più, parlavo con Conad e mi diceva che le loro vendite stanno crescendo del 20%”.

“Oggi ho aumentato del 300% il numero dei contatti e le cose va bene – prosegue Cairo nel video – Vi consiglio di essere prevalentemente in contatto, al telefono, con i clienti. Oggi abbiamo una grande opportunità, se tutti noi operiamo con tanta energie vedrete che faremo meglio dello scorso anno. Incredibile a dirsi, ma abbiamo dei vantaggi sugli altri che dobbiamo capitalizzare. Dovunque telefono, ottengo. Non mollate, aumentate del doppio la vostra attività. Dateci dentro e in bocca al lupo”.

Questo il video in cui Cairo si è rivolto ai suoi commerciali:

Urbano Cairo sprona la sua forza vendita a cogliere la Grande Opportunità commerciale rappresentata dalla crisi dovuta all'epidemia da Coronavirus. In questo video, Urbano Cairo, CEO di Rizzoli Corriere della Sera MG principale Gruppo Editoriale Italiano e Presidente di Cairo Communication proprietaria di La7, sprona la sua forza vendita a cavalcare la Grande Opportunità commerciale rappresentata dalla crisi legata all'epidemia da Coronavirus, che può consentirgli di conseguire importanti risultati economici quest'anno.Mentre il paese è in total lockdown, i medici faticano a tenere in vita i pazienti e se stessi, gli ospedali a gestire le salme e l'Italia ha aperto un scontro frontale con Berlino sulla creazione di fondi straordinari UE per prevenire il rischio di una economia recessiva da tempi di guerra. Pubblicato da The Vision su Sabato 28 marzo 2020

Cairo: il video di risposta sui social

Dopo il primo video, Cairo è stato costretto a realizzarne un secondo, che ha condiviso lui stesso su Instagram, in cui ha spiegato di non sottovalutare l’emergenza sanitaria, né di pensare esclusivamente ai propri intessi.

Questo è il secondo video, pubblicato su Instagram dall’editore:

Il post di risposta di Cairo

Ed eccoci al terzo atto, il post pubblicato su Instagram dopo la valanga di critiche. “Mi dispiace, non ho tempo per “vergognarmi” come molti chiedono. Non vendo mascherine al triplo del prezzo, non fabbrico finta amuchina, faccio l’editore di giornali e tv di qualità, che assicurano al Paese la giusta e libera informazione in un momento difficile come questo. Per farlo – incredibile segreto – ho bisogno della pubblicità. Non ho chiuso un programma televisivo, né uno solo dei miei giornali”, ha scritto Cairo. “Sento su di me la responsabilità quotidiana di migliaia di posti di lavoro. C’è da mettere le mani nel fango? Ce le metto volentieri. Il video che è uscito era una riunione di spogliatoio. Non doveva essere pubblicato. E nello spogliatoio per motivare si dicono anche cose che possono sembrare discutibili. Mi scuso per le persone citate. Avevo bisogno di dare fiducia per tentare di raggiungere l’obiettivo. E l’obiettivo è salvare le aziende e salvare i lavoratori che le costruiscono tutti i giorni”.

Ecco il post completo di Cairo su Instagram.