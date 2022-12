L’ennesimo infortunio dell’attaccante granata può spingere la società a cambiare i piani e le priorità sul mercato di gennaio

Nella giornata di martedì 27 dicembre, nell’allenamento in preparazione all’amichevole contro il Monza, sono arrivate due notizie: una buona e l’altra cattiva. Quella buona è il rientro in squadra di Nikola Vlasic (già in campo e in gol ieri a Monza), vero e proprio leader granata, mentre quella cattiva è l’ennesimo infortunio di Pellegri, fermato da una lesione al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero sono incerti, ma i granata restano così con una sola prima punta di ruolo alle porte della ripresa (Sanabria), e potrebbero cambiare le strategie di mercato.

Priorità al centrocampo

L’organico del Torino non è al completo, e il primo reparto dove servono rinforzi è quello del centrocampo. Al momento Linetty e Ilkhan sono infortunati, Ricci è appena rientrato, Adopo e Garbett potrebbero partitre in prestito e soprattutto è da capire la situazione di Lukic. In caso il serbo fosse ceduto, allora sarebbe certo l’arrivo di un altro centrocampista, ma anche se così non fosse, il tecnico Ivan Juric chiede un centrocampista da questa estate e potrebbe essere accontentato. Un nome caldo negli ultimi giorni è quello dell’ungherese Peter Barath. Con l’infortunio di Pellegri però, il Toro oltre a Sanabria può contare su una grande trequarti, con Vlasic che può fare anche la punta, ma non è affatto da escludere che il mister voglia un altro attaccante di ruolo vero e proprio. Il bisogno ci sarebbe, contando il fatto che il croato considerava sufficienti le sue due punte, ma non le ha quasi mai avute a disposizione entrambe insieme.

Gli altri reparti

Altri reparti da tenere d’occhio sono la porta e gli esterni. In porta Berisha potrebbe partire, e Gemello dovrebbe diventare il secondo portiere, ma potrebbe anche arrivare un’occasione dal mercato. Sugli esterni invece, con Aina e Singo ancora i box (e col primo in scadenza e il secondo possibile pezzo pregiato del prossimo mercato), sarà necessario pensare ad una operazione in prospettiva. Bayeye non è stato ancora ceduto in prestito, e il Toro si è interessato a Mazzocchi della Salernitana, per prenderlo subito e averlo pronto per la prossima stagione (come Ricci lo scorso anno).